Фрэнсис Тиафо: надеюсь, я больше никогда не сыграю с Надалем

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который победил 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в четвёртом круге US Open, выразил надежду, что ему больше никогда не придётся играть с испанцем, поскольку он хочет, чтобы последний его матч с ним был победным. Тиафо впервые обыграл Надаля, до этого он дважды проигрывал ему.
«Какое-то время я думал: боже, все эти молодые парни борются с Рафой, Федерером, Новаком. Смогу ли я когда-нибудь сказать, что побеждал кого-то из них? Сегодня я сказал себе: я собираюсь сделать это.
Теперь я могу говорить детям, внукам: да, я побеждал Рафу. Надесь, я больше никогда не сыграю с ним. Надеюсь закончить победой», — сказал Фрэнсис на пресс-конференции.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
- 6 сентября 2022
-
12:41
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:51
-
11:10
-
11:01
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
09:24
-
08:30
-
08:24
-
08:06
-
07:55
-
07:51
-
07:32
-
07:19
-
07:02
-
06:50
-
06:32
-
05:08
-
04:50
-
04:42
-
04:28