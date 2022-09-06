Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублёва и Карена Хачанова выиграть US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о шансах россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова стать победителем Открытого чемпионата США. Рублёв в четвертьфинале сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, а Хачанов — с австралийцем Ником Кирьосом.

«Вероятность мала. Это уж слишком желанное явление. Теоретически не исключено. Хачанов тоже прибавил: держит более длительный обмен ударами, раньше срывался и подмазывал. В мощи Карену не занимать — он всегда мощно играл: может махнуть так, что мяч со свистом полетит. Есть чем играть. Он набрался немного опыта и терпения — стал играть стабильнее, и это помогло.

Теоретически не исключено, что два итальянца будут в финале. Но я думаю, что наш дуэт сильнее. Больше верю в Рублёва. Ни один из восьми людей, оставшихся на турнире, ни разу не выигрывал ТБШ. Чемпион будет новый, и это радует — пора», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: