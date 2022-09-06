US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

Сегодня, 6 сентября, состоятся первые четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису — 2022. Представительница Туниса Онс Жабер (пятое место в рейтинге) встретится с австралийкой Айлой Томлянович (46-е место в рейтинге), а американская теннисистка Кори Гауфф (12-е место в рейтинге) сыграет против француженки Каролин Гарсии (17-е место в рейтинге).

Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей девятого игрового дня в женском одиночном разряде.

21:00 — Онс Жабер (Тунис, 5) — Айла Томлянович (Австралия).

2:00 (7 сентября) — Кори Гауфф (США, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 17).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».