US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 6 сентября, состоятся первые четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису — 2022. Представительница Туниса Онс Жабер (пятое место в рейтинге) встретится с австралийкой Айлой Томлянович (46-е место в рейтинге), а американская теннисистка Кори Гауфф (12-е место в рейтинге) сыграет против француженки Каролин Гарсии (17-е место в рейтинге).
Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей девятого игрового дня в женском одиночном разряде.
21:00 — Онс Жабер (Тунис, 5) — Айла Томлянович (Австралия).
2:00 (7 сентября) — Кори Гауфф (США, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 17).
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
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