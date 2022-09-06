Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем четвертьфинале с Андреем Рублёвым на US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, что думает о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет российский спортсмен Андрей Рублёв. Матч состоится завтра, 7 сентября.

Счёт в противостоянии Рублёв — Тиафо равный: 1-1. На US Open 2021 года победил американец, а в Индиан-Уэллсе-2022 — россиянин.

«Мы оба вышли в четвертьфинал «Шлема». Я собираюсь играть гораздо лучше. Собираюсь воспользоваться поддержкой публики. Это имеет большое значение. Многое стоит на кону. Мне кажется, это будет совершенно иной матч», — рассказал Фрэнсис Тиафо на пресс-конференции.

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