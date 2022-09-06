Фрэнсис Тиафо — журналисту: «Большая тройка» скоро уйдёт? Сколько лет вы это говорите?

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на US Open, ответил журналисту на пресс-конференции, который заметил, что в скором времени представители «Большой тройки» уйдут из спорта. В «Большую тройку», помимо Надаля, принято включать 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера и 21-кратного чемпиона мэйджоров Новака Джоковича.

«Большой тройке» придётся уйти? Сколько лет вы это уже говорите? Ну да, Ник [Кирьос] хорошо играет, это здорово для тенниса. Он собирает стадионы, когда играет в одиночном разряде, в парном, как угодно. Алькарас — большая личность. Синнер. Я сам. Парни за мной. Знаете, американцы — Томми, Фритц. Куча парней, классно играющих в теннис.

Не думаю, что будет «Большая тройка». Будет что-то вроде «Большой 12-ки». И это хорошо. Круто видеть новую эру», — сказал Тиафо.

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