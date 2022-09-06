Лоу — о поздней игре Алькараса: теннис — единственный вид спорта, в котором так происходит

Теннисный комментатор Дэвид Лоу возмутился поздней игрой Карлоса Алькараса в 1/8 финала US Open. Испанский теннисист одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность матча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 3 часа 54 минуты.
«Карлос Алькарас выиграл свой матч с Марином Чиличем в 2:24. Он пришёл на пресс-конференцию в 3 часа ночи. После еды, прогревания и других процедур, вероятно, ложится спать около 6 утра.
Теннис − единственный вид спорта, в котором так происходит. Необходимо пытаться найти способ прекратить подобное», — написал Дэвид Лоу в «Твиттере».
В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером. Матч запланирован на завтра, 7 сентября.
- 6 сентября 2022
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