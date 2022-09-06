Медведев, Рублёв, Циципас, Маррей, Синнер и другие заявились на турнир в Нур-Султане

Организаторы турнира категории ATP-500 в Нур-Султане (Казахстан) опубликовали заявочный лист на грядущий розыгрыш. Соревнования пройдут с 3 по 9 октября.

В турнире планируют принять участие двое россиян – чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв.

Заявочный лист на турнир ATP-500 в Нур-Султане:

Даниил Медведев (Россия)

Андрей Рублёв (Россия)

Карлос Алькарас (Испания)

Стефанос Циципас (Греция)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Хуберт Хуркач (Польша)

Янник Синнер (Италия)

Диего Шварцман (Аргентина)

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Гаэль Монфис (Франция)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Энди Маррей (Великобритания).