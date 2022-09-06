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Медведев, Рублёв, Циципас, Маррей, Синнер и другие заявились на турнир в Нур-Султане

Медведев, Рублёв, Циципас, Маррей, Синнер и другие заявились на турнир в Нур-Султане
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Организаторы турнира категории ATP-500 в Нур-Султане (Казахстан) опубликовали заявочный лист на грядущий розыгрыш. Соревнования пройдут с 3 по 9 октября.

В турнире планируют принять участие двое россиян – чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв.

Заявочный лист на турнир ATP-500 в Нур-Султане:

Даниил Медведев (Россия)
Андрей Рублёв (Россия)
Карлос Алькарас (Испания)
Стефанос Циципас (Греция)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Хуберт Хуркач (Польша)
Янник Синнер (Италия)
Диего Шварцман (Аргентина)
Марин Чилич (Хорватия)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Григор Димитров (Болгария)
Гаэль Монфис (Франция)
Стэн Вавринка (Швейцария)
Энди Маррей (Великобритания).

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