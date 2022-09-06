Арина Соболенко призналась, что хотела взять паузу в выступлениях из-за ситуации в мире
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Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о причинах спада результатов в текущем сезоне.
«Что ж, было очень тяжело играть без стабильной подачи. Также в мире происходило много других вещей, на меня оказывалось большое давление. Я практически взяла паузу от выступлений на некоторое время в начале сезона, но всё же продолжила пытаться, настаивать на своём, потому что понимала, что в жизни всегда будет причина, по которой мы не перестанем бороться. Я просто продолжаю так думать, продолжаю работать, продолжаю бороться. Кто знает», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал US Open – 2022.
За выход в полуфинал Соболенко (6) сразится с чешкой Каролиной Плишковой (22).
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