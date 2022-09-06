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Плишкова — о выходе в 1/4 финала US Open: для меня сезон стал менее катастрофическим

Плишкова — о выходе в 1/4 финала US Open: для меня сезон стал менее катастрофическим
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Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова ответила, станет ли по-другому оценивать свой сезон-2022 из-за выхода в четвертьфинал US Open – 2022.

«Конечно, изменится, потому что я считала его катастрофическим. Теперь он будет менее катастрофическим, что бы ни случилось (смеётся).

В конце лета я провела несколько хороших матчей, которые придали мне уверенности. Конечно, всё дело в уверенности. Все помнят, как играть в теннис. Просто иногда нужно немного расслабиться. Это возможно, только когда выиграешь пару матчей, трёхсетовиков. У меня получилось на всех хардовых турнирах.

Сейчас я довольно хорошо играю, возможно, даже лучше, чем здесь в прошлом году. Я снова в четвертьфинале. Конечно, я уже побеждала следующую соперницу (Арину Соболенко), так что шансы есть», — сказала Плишкова на послематчевой пресс-конференции.

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