Стали известны место и дата проведения Итогового турнира WTA — 2022

Руководство WTA объявило о месте и дате проведения Итогового турнира WTA – 2022.
Соревнования, в которых примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах по итогам сезона, пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. Матчи будут сыграны на ультрасовременном стадионе Dickies Arena.
Напомним, рейтинг лучших теннисисток в одиночном разряде составляется согласно Чемпионской гонке WTA. В данный момент её топ-8 выглядит так:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7560.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3196.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2802.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 2651.
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2553.
6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2543.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 2288.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2195.
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