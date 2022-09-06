СМИ: со следующего сезона ATP Cup будет заменён новым смешанным турниром

В начале следующего теннисного сезона, в январе, Австралия примет новый ежегодный турнир United Cup, который заменит традиционный ATP Cup, сообщает The Guardian. Точная дата и место проведения матчей, а также регламент турнира на данный момент не раскрываются.
Основная особенность United Cup будет заключаться в том, что в турнире смогут принять участие как мужчины, так и женщины. Они вместе будут выступать за свои национальные сборные. За участие в соревнованиях теннисистам будут начисляться рейтинговые очки.
Примечательно, что United Cup станет первым совместным проектом ATP и WTA, которые с 2020 года обсуждают слияние в одну структуру.
ATP Cup проводился с 2020 года. Он был первым с 2012 года командным турниром, который проводился под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В дебютном розыгрыше трофей выиграла сборная Сербии, в 2021-м году команда России, в текущем сезоне — сборная Канады.
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