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Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022, обыграв Маттео Берреттини

Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022, обыграв Маттео Берреттини
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2022, седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022.

В четвертьфинальном матче Рууд (5) уверенно обыграл финалиста Уимблдона-2021, итальянца Маттео Берреттини (13) со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Рууд ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Берреттини 14 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что в третьем сете Берреттини вёл со счётом 5:2, однако Рууд сумел переломить ход матча.

За место в финале Рууд сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 27) – Ник Кирьос (Австралия, 23).

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2022, вторник. 19:15 МСК
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 6 4    
6 		6 7 7    
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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