Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022, обыграв Маттео Берреттини
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2022, седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022.
В четвертьфинальном матче Рууд (5) уверенно обыграл финалиста Уимблдона-2021, итальянца Маттео Берреттини (13) со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Рууд ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Берреттини 14 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что в третьем сете Берреттини вёл со счётом 5:2, однако Рууд сумел переломить ход матча.
За место в финале Рууд сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 27) – Ник Кирьос (Австралия, 23).
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