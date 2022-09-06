Даниил Медведев покинет топ-3 рейтинга ATP впервые с февраля 2021 года

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после Открытого чемпионата США – 2022 покинет топ-3 рейтинга ATP впервые с 22 февраля 2021 года. Тогда Даниил дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии и больше не опускался ниже третьей строчки рейтинга.
Медведев завершил выступление на US Open в четвёртом круге, потерпев поражение от австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. У Даниила снимут 1820 очков. Номинально Даниила в рейтинге уже обошли испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд. Другим игрокам это сделать не удастся, поэтому после мэйджора в Нью-Йорке россиянин станет четвёртой ракеткой мира.
При этом Алькарасу и Рууду, чтобы опередить в рейтинге завершившего выступление в Нью-Йорке Надаля и стать первой ракеткой мира, нужно выйти в финал турнира.
- 6 сентября 2022
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