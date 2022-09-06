Каспер Рууд во второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд во второй раз в текущем сезоне и карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло на US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Рууд (5) уверенно обыграл финалиста Уимблдона-2021, итальянца Маттео Берреттини (13) со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Ранее, на «Ролан Гаррос» Рууд дошёл до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

За счёт данного результата Рууд гарантировал себе место в топ-3 рейтинга ATP по итогам US Open. При этом он ведёт борьбу с Надалем и другим испанцем Карлосом Алькарасом за титул первой ракетки мира.

За место в финале Рууд сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 27) – Ник Кирьос (Австралия, 23).