«Худший день на турнире». Берреттини прокомментировал поражение в четвертьфинале US Open

Финалист Уимблдона-2021, 13-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал поражение от норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Рууда.

«Он провёл отличный матч, а я – плохой. У него был сильный старт, и я ему в этом помог. На самом деле, мне больше нечего сказать, это мой худший день на турнире, а это был важный момент. Я боролся, но этого было недостаточно. Я не чувствовал своей игры. Не чувствовал настроя на матч. А он чувствовал себя отлично.

Я был действительно плох. Пока не проверял процент своей подачи, не смотрел статистику, но моей игры там точно нет. Конечно, когда вы проваливаетесь, а такой игрок, как он, надёжен, он начинает обретать уверенность, бить ещё сильнее и жёстче.

Я начал вкладывать больше энергии в то, что делал, в конце второго сета и в третьем. Я боролся до конца, а он стал играть немного хуже. Но вы должны иметь баланс между энергией и своей игрой. Даже когда я вёл 5:2 в третьем сете, я не чувствовал себя хорошо», — сказал Берреттини на послематчевой пресс-конференции.