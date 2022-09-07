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Каролин Гарсия вышла в полуфинал US Open, обыграв американку Гауфф, ЮС Опен

Каролин Гарсия вышла в полуфинал US Open, обыграв американку Гауфф
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В ночь на 7 сентября на корте «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором француженка Каролин Гарсия обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. 28-летняя Гарсия трижды подала навылет, тогда как её соперница – пять раз. При этом француженка допустила меньше двойных ошибок – четыре против шести. А по числу невынужденных ошибок у Каролин и Кори оказалось равенство (по 22).

Гарсия начала путь на турнире с побед над россиянками Камиллой Рахимовой (6:2, 6:4) и Анной Калинской (6:3, 6:1). В третьем круге француженка обыграла Бьянку Андрееску (6:3, 6:2), после чего одолела американку Элисон Риске (6:4, 6:1). Гауф в ходе турнира прошла Леолию Жанжан (6:2, 6:3), Елену-Габриэлу Русе (6:2, 7:6), Мэдисон Кис (6:2, 6:3) и Чжан Шуай (7:5, 7:5).

В полуфинале Каролин Гарсия встретится с теннисисткой из Туниса Онс Жабер, которая в матче 1/4 финала обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:4, 7:6 (7:4). А перед этим Жабер одержала победу во встрече с Вероникой Кудерметовой – 7:6 (7:1), 6:4.

US Open (ж). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 02:15 МСК
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
17
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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