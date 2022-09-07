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Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от Фрэнсиса Тиафо в 4-м круге US Open

Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от Фрэнсиса Тиафо в 4-м круге US Open
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в соцсетях, после того как уступил американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Как всегда, приятно провёл время здесь, в Нью-Йорке. Грустно, что проиграл и покинул турнир, но рад вернуться домой, чтобы позаботиться о важных моментах и в скором времени вернуться к тренировкам», — написал Рафаэль, прикрепив текст к своему фото.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Напомним, в 2022 году 36-летний Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Australian Open и «Ролан Гаррос».

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