«У меня до сих пор нет слов». Фрэнсис Тиафо — о победе над Рафаэлем Надалем на US Open
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
«У меня до сих пор нет слов. Я мечтал о таких моментах с детства. Никогда не переставайте верить в свои мечты и возможности. У каждого должны быть цели. Давайте добиваться их. Впереди ожидает новая работа. Пусть это путешествие продолжится», — написал Фрэнсис.
В четвертьфинале US Open соперником Фрэнсиса Тиафо станет россиянин Андрей Рублёв. Матч состоится сегодня, 7 сентября.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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