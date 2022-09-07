«У меня до сих пор нет слов». Фрэнсис Тиафо — о победе над Рафаэлем Надалем на US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«У меня до сих пор нет слов. Я мечтал о таких моментах с детства. Никогда не переставайте верить в свои мечты и возможности. У каждого должны быть цели. Давайте добиваться их. Впереди ожидает новая работа. Пусть это путешествие продолжится», — написал Фрэнсис.

В четвертьфинале US Open соперником Фрэнсиса Тиафо станет россиянин Андрей Рублёв. Матч состоится сегодня, 7 сентября.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: