Матс Виландер: я не ожидал, что Даниила Медведева не будет в четвертьфинале US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал то, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге US Open Медведев в четырёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

«Я не ожидал, что Даниила Медведева не будет на этой стадии (в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»), это уж точно. Но должен сказать, что действительно не ожидал, что Кирьос в каждом матче будет играть так уверенно. Чуть ли не в каждом розыгрыше он показывал себя с новой стороны.

Другие игроки… Алькарас — да. Синнер — да. Берреттини — да. Так что всё довольно предсказуемо, кроме того, что тут уже нет Надаля и Медведева», — приводит слова Виландера Eurosport.

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