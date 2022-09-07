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Джон Макинрой назвал причину поражения Рафаэля Надаля от Фрэнсиса Тиафо на US Open

Джон Макинрой назвал причину поражения Рафаэля Надаля от Фрэнсиса Тиафо на US Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой объяснил, почему, по его мнению, 22-кратный чемпион ТБШ испанец Рафаэль Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Появляются новые победители. Не знаю, может, некоторые игроки выгорели. Возраст? Думаю, это подкосило Рафу, когда он играл с Тиафо. Он выглядел вяловато для самого себя. Как по мне, в этом причина его поражения», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, в 2022 году 36-летний Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Australian Open и «Ролан Гаррос».

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