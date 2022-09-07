Джон Макинрой назвал причину поражения Рафаэля Надаля от Фрэнсиса Тиафо на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой объяснил, почему, по его мнению, 22-кратный чемпион ТБШ испанец Рафаэль Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Появляются новые победители. Не знаю, может, некоторые игроки выгорели. Возраст? Думаю, это подкосило Рафу, когда он играл с Тиафо. Он выглядел вяловато для самого себя. Как по мне, в этом причина его поражения», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, в 2022 году 36-летний Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Australian Open и «Ролан Гаррос».

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