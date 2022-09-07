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US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
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Сегодня, 7 сентября, состоятся заключительные четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей 10-го игрового дня в мужском одиночном разряде.

20:30 — Андрей Рублёв (Россия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)
3:30 (8 сентября) — Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Турнирная сетка

Напомним, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить титул чемпиона US Open. Он в четырёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом раунде Открытого чемпионата США.

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