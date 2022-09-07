Хачанов сравнял счёт по победам и поражениям в пятисетовых матчах

26-летний российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2022 австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), восстановил баланс побед и поражений в пятисетовых матчах в своей карьере.

Всего за карьеру Карен провёл 16 пятисетовых встреч, в которых одержал восемь побед и потерпел восемь поражений.