Хачанов сравнял счёт по победам и поражениям в пятисетовых матчах
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26-летний российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2022 австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), восстановил баланс побед и поражений в пятисетовых матчах в своей карьере.
Всего за карьеру Карен провёл 16 пятисетовых встреч, в которых одержал восемь побед и потерпел восемь поражений.
- Кубок Дэвиса — 2017. Виктор Троицки (4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7).
- Уимблдон – 2017. Андрей Кузнецов (7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2).
- Ролан Гаррос – 2018. Александр Зверев (6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6).
- Уимблдон – 2018. Маркос Багдатис (6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5).
- Уимблдон – 2018. Фрэнсис Тиафо (4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1).
- US Open – 2019. Вашек Поспишил (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6).
- Аustralian Open – 2020. Микаэль Имер (6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6).
- Аustralian Open – 2020. Ник Кирьос (2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7).
- US Open – 2020. Янник Синнер (3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6).
- US Open – 2020. Алекс де Минор (4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6).
- Ролан Гаррос – 2021. Кей Нисикори (6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6).
- Уимблдон – 2021. Себастьян Корда (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8).
- Уимблдон – 2021. Александр Шаповалов (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).
- US Open – 2021. Ллойд Джордж Харрис (4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6).
- US Open – 2022. Пабло Карреньо-Буста (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3).
- US Open – 2022. Ник Кирьос (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4).
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