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US Open — 2022 стал первым «Шлемом» за 17 лет с тремя дебютантами в полуфинале

US Open — 2022 стал первым «Шлемом» за 17 лет с тремя дебютантами в полуфинале
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Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису стал первым мэйджором с 2005 года, в полуфинальной стадии которого сыграют три теннисиста, впервые пробившиеся в неё.

Это стало возможным благодаря выходу в 1/2 финала US Open – 2022 российского теннисиста Карена Хачанова. Сегодня, 7 сентября, 31-я ракетка мира переиграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 и за выход в финал турнира поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Вторую пару финалистов американского «Шлема» в 2022 году составят победители пар Андрей РублёвФрэнсис Тиафо и Янник СиннерКарлос Алькарас. Все четыре игрока никогда не выходили в полуфинал мэйджоров. Таким образом, впервые за 17 лет на турнире серии «Большого шлема» сыграют сразу три игрока, ранее не пробивавшихся в эту стадию. В 2005 году тремя дебютантами на стадии 1/2 финала Australian Open были испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давыденко и аргентинец Марино Пуэрта.

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