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US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 9-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей девятого игрового дня
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Утром мск 7 сентября завершился девятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Представительница Туниса Онс Жабер, посеянная на турнире под пятым номером, обыграла австралийку Айлу Томлянович, а француженка Каролин Гарсия сломила сопротивление американки Кори Гауфф.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей девятого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (четвертьфиналы).

Онс Жабер (Тунис) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4).
Каролин Гарсия (Франция) — Кори Гауфф (США) — 6:3, 6:4.

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.

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