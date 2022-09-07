Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Карена Хачанова над Кирьосом в 1/4 финала US Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Здорово играл, на моей памяти это его лучший матч за последние три-четыре года. Всё решила подача, полтора сета игра была одинаковой по статистике.
Соперник рвал игру, Хачанов же играл длинно, плотно. После трёх сетов игра перевернулась именно на приёме второй подачи и розыгрыше мяча. Карен оказался более стойким в целом», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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