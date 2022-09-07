Хачанов — о дебютном выходе в 1/2 финала на ТБШ: это ещё один шаг вперед. Я очень счастлив

Российский теннисист Карен Хачанов, впервые вышедший в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв в 1/4 финала Открытого чемпионата США австралийца Ника Кирьоса, рассказал о своих эмоциях от этого достижения.
«Это ещё один шаг вперед. Я очень, очень рад, что смог это сделать сегодня. Мне пришлось встретиться лицом к лицу с одним из лучших теннисистов и обыграть его. Это был трудный матч. Вот поэтому я кричал: «Я сделал это!» Я сделал шаг вперёд. Я вышел в свой первый полуфинал. Я просто очень счастлив», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.
- 7 сентября 2022
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