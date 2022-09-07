Карен Хачанов прокомментировал боление публики за Ника Кирьоса в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал то, что большинство зрителей поддерживали австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Я был готов к этому. Я ожидал, что публика будет больше за него, что он будет фаворитом в их глазах. Не расстраиваюсь по этому поводу.

Я играл тут с Рафой [Надалем] в 2018 году. Было очень похоже (улыбается). Я знал, чего ожидать. Я знал, что должен делать, насколько сосредоточенным надо оставаться. Лишь бы удалось провести хороший матч. Это то, что я и делал в основном», — сказал Карен на пресс-конференции.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: