Карен Хачанов прокомментировал боление публики за Ника Кирьоса в четвертьфинале US Open
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал то, что большинство зрителей поддерживали австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Я был готов к этому. Я ожидал, что публика будет больше за него, что он будет фаворитом в их глазах. Не расстраиваюсь по этому поводу.
Я играл тут с Рафой [Надалем] в 2018 году. Было очень похоже (улыбается). Я знал, чего ожидать. Я знал, что должен делать, насколько сосредоточенным надо оставаться. Лишь бы удалось провести хороший матч. Это то, что я и делал в основном», — сказал Карен на пресс-конференции.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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