Энди Роддик высказался о Фрэнсисе Тиафо, который сыграет с Андреем Рублёвым в 1/4 US Open

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, что думает об американце Фрэнсисе Тиафо. Сегодня, 7 сентября, Тиафо сыграет в четвертьфинале US Open, где его соперником станет россиянин Андрей Рублёв.

Роддик выразил надежду, что Тиафо сможет выиграть турнир.

«Мне очень нравится Фрэнсис, мне нравится его игра. Считаю, он фантастический теннисист. Мне нравится, как он действует, мне нравится его энергия. И, откровенно говоря, в этой стране нам нужны люди не только действительно хорошие, но и интересные; и у него это есть.

Я хочу, чтобы у него всё было хорошо. Я ничего не хотел бы больше, чем чтобы он прошёл весь путь [на турнире]», — приводит слова Роддика Eurosport.

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