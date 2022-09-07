US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 7 сентября, состоятся заключительные четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей 10-го игрового дня в женском одиночном разряде.
19:00 — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
2:00 (8 сентября) — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8)
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс.
Комментарии
- 7 сентября 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:02
-
11:01
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
09:27
-
09:19
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:53
-
08:36
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
08:11
Партнерский контент