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US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
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Сегодня, 7 сентября, состоятся заключительные четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей 10-го игрового дня в женском одиночном разряде.

19:00 — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
2:00 (8 сентября) — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.

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Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс.

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