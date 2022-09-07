Синнер: я хочу быть лучшим игроком не только в Италии. Горжусь своим менталитетом
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12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил о намерении стать первой ракеткой мира в будущем.
«Я хочу быть лучшим игроком не только в Италии. Может быть, однажды смогу сказать, что я лучший игрок в мире. Во мне всегда было это, потому что мои родители подарили мне такой менталитет. Я горжусь тем, что у меня такой менталитет», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
На Открытом чемпионате США 21-летний итальянец успел дойти до четвертьфинала соревнований, где сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Поединок состоится 8 сентября. По пути к четвертьфиналу Синнер одолел таких теннисистов, как немец Даниэль Альтмайер, американцы Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима, а также белоруса Илью Ивашко.
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