Синнер: я хочу быть лучшим игроком не только в Италии. Горжусь своим менталитетом

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил о намерении стать первой ракеткой мира в будущем.

«Я хочу быть лучшим игроком не только в Италии. Может быть, однажды смогу сказать, что я лучший игрок в мире. Во мне всегда было это, потому что мои родители подарили мне такой менталитет. Я горжусь тем, что у меня такой менталитет», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

На Открытом чемпионате США 21-летний итальянец успел дойти до четвертьфинала соревнований, где сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Поединок состоится 8 сентября. По пути к четвертьфиналу Синнер одолел таких теннисистов, как немец Даниэль Альтмайер, американцы Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима, а также белоруса Илью Ивашко.