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Каспер Рууд — о коучинге: это помогает, но с правилами ещё не всё ясно

Каспер Рууд — о коучинге: это помогает, но с правилами ещё не всё ясно
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о легализации коучинга.

«Помогает ли коучинг? Нет, ещё нет. Мы просто пока не понимаем, что можно, а что нет. Коучинг легализовали ещё на турнире в Монреале. Помню, я проиграл Хуркачу второй сет, он пошел переодеться. Я имел немного времени на общение. Я подошел к боксу, спросил у отца (отец Рууда является его тренером. — Прим. «Чемпионата»), что делать, и судья с вышки сказал, что мне нельзя так долго общаться. Судья уточнил, что мы должны уложиться в три-четыре секунды, а я вообще не должен много говорить. Этот формат похож на получение установки от команды. Это помогает, но с правилами ещё не всё ясно. Полагаю, что это сделано для тренеров, чтобы они понимали, что могут что-то сказать», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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