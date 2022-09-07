Арина Соболенко — Каролина Плишкова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open

Сегодня, 7 сентября, состоится очередной четвертьфинал US Open – 2022, где сойдутся белоруска Арина Соболенко (6) и бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (22). Поединок поставлен первым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся в 19:00 мск (в 12:00 по местному времени).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Каролина Плишкова в четвертьфинале US Open – 2022.
Счёт личных встреч теннисисток равный — 2-2. При этом первые два матча, на траве Истбурна-2018 и на харде «Мастерса» в Цинциннати в том же году, в упорной борьбе (7:6 и 7:5 в решающих партиях) выиграла Соболенко, а в прошлом году на траве Уимблдона и на харде Монреаля верх взяла Плишкова. Оба прошлогодних матча пришлись на полуфиналы, и в них белоруска выиграла только один сет — на Уимблдоне.
Победительница матча Соболенко – Плишкова выйдет либо на Игу Свёнтек (Польша, 1), либо на Джессику Пегулу (8).
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