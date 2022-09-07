Симона Халеп разводится с мужем-миллионером спустя год совместной жизни

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп разводится с мужем – румынским миллионером Тони Юруцем, сообщает издание ProSport.ro.

Симона и Тони сыграли гражданскую свадьбу 15 сентября 2021 года, а в грядущем ноябре должны были обвенчаться. Однако, по информации издания, уже завтра, 7 сентября, пара оформит документы на развод. Супруги изначально договорились, что в случае развода не будут делить имущество – каждый уйдёт с тем, с чем пришёл.

Отмечается, что причиной расставания стали постоянные разъезды Халеп, супруги отдалились. При этом родители Халеп пытались спасти брак, отправив Симону и Тони в отпуск в Грецию этим летом, однако проблемы лишь усугубились.

Ранее 30-летняя Халеп провалила выступление на US Open — 2022, в первом круге проиграв украинке Дарье Снигур (Q) со счётом 2:6, 6:0, 4:6.