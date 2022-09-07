Хачанов ответил, отразился ли на его настрое ранний вылет Надаля с US Open — 2022
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов ответил, отразился ли на его настрое вылет 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с US Open – 2022 в 1/8 финала. Надаль (2) неожиданно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.
«Если честно, нет. Рафа был в другой половине сетки. Чтобы до него дойти, мне нужно было выиграть все матчи. До потенциальной встречи с ним было далеко.
Но после его вылета все, наверное, ощутили, что у них стало больше шансов взять трофей. Я бы сказал, что это даже заставило всех прибавить», — сказал Хачанов на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2022.
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