Хачанов ответил, отразился ли на его настрое ранний вылет Надаля с US Open — 2022

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов ответил, отразился ли на его настрое вылет 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с US Open – 2022 в 1/8 финала. Надаль (2) неожиданно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Если честно, нет. Рафа был в другой половине сетки. Чтобы до него дойти, мне нужно было выиграть все матчи. До потенциальной встречи с ним было далеко.

Но после его вылета все, наверное, ощутили, что у них стало больше шансов взять трофей. Я бы сказал, что это даже заставило всех прибавить», — сказал Хачанов на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2022.