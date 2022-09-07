Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов ответил, отразился ли на его настрое ранний вылет Надаля с US Open — 2022

Хачанов ответил, отразился ли на его настрое ранний вылет Надаля с US Open — 2022
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов ответил, отразился ли на его настрое вылет 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с US Open – 2022 в 1/8 финала. Надаль (2) неожиданно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Если честно, нет. Рафа был в другой половине сетки. Чтобы до него дойти, мне нужно было выиграть все матчи. До потенциальной встречи с ним было далеко.

Но после его вылета все, наверное, ощутили, что у них стало больше шансов взять трофей. Я бы сказал, что это даже заставило всех прибавить», — сказал Хачанов на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2022.

Хачанов — 10-й россиянин в полуфинале «Шлема»! Кто ещё из наших попадал в четвёрку лучших Хачанов — 10-й россиянин в полуфинале «Шлема»! Кто ещё из наших попадал в четвёрку лучших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022