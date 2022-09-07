Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open — 2022

Сегодня, 7 сентября, олимпийский чемпион в миксте, 11-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поборется за выход в дебютный для себя полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open – 2022 Рублёв сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (22). Поединок поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся приблизительно в 20:30 мск (в 13:30 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале US Open – 2022.

По личным встречам во взрослом туре у теннисистов равенство — 1-1. В 3-м круге US Open — 2021 Фрэнсис взял верх со счётом 4:6, 6:3, 7:6(6), 4:6, 6:1, а в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в этом году Андрей обыграл американца в двух партиях — 6:3, 6:4.

Победитель данного матча сразится за выход в финал либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).