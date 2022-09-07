Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В четвертьфинальном матче Соболенко (6) уверенно обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (22) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Плишковой один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Также на счету Арины 29 активно выигранных мячей и 28 невынужденных ошибок, соотношение Плишковой 10 к 23.

За дебютный выход в финал турнира «Большого шлема» Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) – Джессика Пегула (США, 8).