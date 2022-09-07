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Соболенко единственной в обоих турах удалось дойти до полуфиналов последних двух US Open

Соболенко единственной в обоих турах удалось дойти до полуфиналов последних двух US Open
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Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд (2021–2022) дошла до полуфинала Открытого чемпионата США. Она единственный игрок в обоих турах, кто сумел достичь подобной стабильности.

В четвертьфинальном матче на US Open – 2022 Соболенко (6) уверенно обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (22) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). В 2021 году Арина дошла до полуфинала, где проиграла канадке Лейле Фернандес со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

За дебютный выход в финал турнира «Большого шлема» 24-летняя Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) – Джессика Пегула (США, 8).

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