Арина Соболенко рассказала, как усовершенствовала свою подачу по ходу US Open — 2022

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удалось усовершенствовать свою подачу по ходу Открытого чемпионата США – 2022.

Ранее Соболенко вышла в полуфинал турнира, обыграв бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (22) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). В этом матче Плишковой не удалось заработать ни одного брейк-пойнта на подаче Арины. Белоруска выиграла 72% очков на первой подаче и 63% – на второй.

«Я полностью поменяла движение. Раньше я слишком далеко от себя выполняла подброс и старалась бить по мячу изо всех сил без вращения. А сейчас я не стремлюсь подавать эйсы, просто направляю мяч в большие мишени, чтобы начать розыгрыш», — призналась Соболенко в интервью на корте.