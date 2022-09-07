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Рублёв на тай-брейке проиграл первый сет матча с Тиафо в 1/4 финала US Open

Рублёв на тай-брейке проиграл первый сет матча с Тиафо в 1/4 финала US Open
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Завершился первый сет четвертьфинального матча US Open – 2022, где сошлись россиянин Андрей Рублёв (9) и американец Фрэнсис Тиафо (22). Его со счётом 7:6 (7:3) выиграл Тиафо.

Партия продлилась 58 минут. На счету Рублёва 14 активно выигранных мячей и 14 невынужденных ошибок, у Тиафо — 17 к 14.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале US Open – 2022.

Отметим, что ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Победитель данного матча сразится за выход в финал либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).

US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 21:05 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 3 		6      
7 7 		6      
             
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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