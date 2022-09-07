Андрей Рублёв уступает 0:2 по сетам в четвертьфинальном матче US Open с Фрэнсисом Тиафо

Завершился второй сет четвертьфинального матча US Open – 2022, где сошлись россиянин Андрей Рублёв (9) и американец Фрэнсис Тиафо (22). Его со счётом 7:6 (7:0) выиграл Тиафо. Таким образом, россиянин уступает 0:2 по сетам, первый Андрей так же проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (3:7).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале US Open — 2022.

Отметим, что ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Победитель данного матча сразится за выход в финал либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).