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Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022

Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В четвертьфинальном матче Рублёв (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Тиафо 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал Тиафо сразится либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).

Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 21:05 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 0 4    
7 7 		7 7 6    
             
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Какая неудача! Рублёв отдал два тай-брейка и пропустил американца в полуфинал US Open Какая неудача! Рублёв отдал два тай-брейка и пропустил американца в полуфинал US Open
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