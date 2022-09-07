Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В четвертьфинальном матче Рублёв (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Тиафо 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал Тиафо сразится либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).

Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.