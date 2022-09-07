Андрей Рублёв проиграл все шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл шестой из шести сыгранных четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Он никогда не пробивался в полуфинал престижных соревнований.

Ранее Рублёв не смог выйти в полуфинал US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Андрей (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

Другие четвертьфинальные поединки Рублёва на мэйджорах:

US Open – 2017. Рублёв – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 1:6, 2:6, 2:6.

«Ролан Гаррос» — 2020. Рублёв (13) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 5:7, 2:6, 3:6.

US Open – 2020. Рублёв (10) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7).

Australian Open – 2021. Рублёв (7) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 5:7, 3:6, 2:6.

«Ролан Гаррос» — 2022. Рублёв (7) – Марин Чилич (Хорватия, 20) – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).