Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло на US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Тиафо (22) обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4. Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Ранее лучшим результатом 24-летнего Тиафо был четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке Тиафо дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.

За выход в финал Тиафо сразится либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).