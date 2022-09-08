Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
Это произошло на US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Тиафо (22) обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4. Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
Ранее лучшим результатом 24-летнего Тиафо был четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии – 2022.
Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке Тиафо дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.
За выход в финал Тиафо сразится либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).
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