Фрэнсис Тиафо — американской публике: у нас с вами ещё два матча, ещё два

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал дебютный выход в полуфинал турнира «Большого шлема».
Это произошло на US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Тиафо (22) обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.
«Это просто безумие. В предыдущем матче была одна из самых больших побед в моей жизни, теперь я вернулся и одержал ещё одну большую победу. Андрей – крутой игрок.
Подтвердить победу над Надалем – это признак роста. Было трудно перестроиться, но я это сделал, и вот я в полуфинале. Меня так поддерживали, что я хотел показать свой максимум. На этом корте я всегда стараюсь показывать классный теннис – и сейчас показываю. Сейчас будем наслаждаться. Ребят (зрителям), у нас с вами ещё два матча, ещё два», — сказал Тиафо в интервью на корте.
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