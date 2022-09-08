Видеообзор победы Арины Соболенко над Каролиной Плишковой в четвертьфинале US Open — 2022

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд дошла до полуфинала Открытого чемпионата США. Она единственный игрок в обоих турах, кто сумел достичь этого как в 2021, так и в 2022 году.

В четвертьфинальном матче на US Open — 2022 Соболенко (6) уверенно обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (22) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Плишковой один эйс, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За дебютный выход в финал турнира «Большого шлема» Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) – Джессика Пегула (США, 8).