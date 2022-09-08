Видеообзор поражения Андрея Рублёва в матче с Фрэнсисом Тиафо

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.



В четвертьфинальном матче Рублёв (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Тиафо 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Рублёв – Тиафо:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За выход в финал Тиафо сразится либо с итальянцем Янником Синнером (11), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3).