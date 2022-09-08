Ига Свёнтек обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал US Open – 2022
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Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.
В матче пятого круга Свёнтек (1) обыграла американку Джессику Пегулу (8) со счётом 6:3, 7:6. Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.
За место в финале Свёнтек сразится с спортсменкой из Беларуси Ариной Соболенко (6).
Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
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