Свёнтек пробилась в свой 3-й полуфинал на ТБШ в 2022

Первая ракетка мира Ига Свёнтек отметилась рядом статистических достижений после победы в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США над американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, что в четвертьфинале последнего турнира «Большого шлема» в сезоне 21-летняя уроженка Польши обыграла представительницу США со счётом 6:3, 7:6. Таким образом, Свёнтек вышла в первый полуфинал на американском мейджоре в карьере, 4-м в карьере после «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 годах, а также Australian Open – 2022.

Ига также одержала 8-ю победу подряд над игроком из топ-10. Её последнее поражение от игрока из первой десятки случилось в финале турнира в Аделаиде в начале нынешнего сезона. Тогда полька уступила австралийке Эшли Барти, которая на тот момент возглавляла женский мировой рейтинг.

После четвертьфинального матча US Open – 2022 Свёнтек имеет следующий баланс побед и поражений в сезоне: 55-7.

За выход в финал американского «Шлема» первая ракетка мира сразится с белоруской Ариной Соболенко.