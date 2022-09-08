Рублёв заплакал во время матча с Тиафо в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций во время матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Во время третьего сета Рублёв заплакал, закрыв лицо полотенцем.

Сам матч завершился поражением Рублёва со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Отметим, Рублёв проиграл шестой из шести сыгранных четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Он никогда не пробивался в полуфинал престижных турниров.

За выход в финал Тиафо сыграет с победителем пары Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн.