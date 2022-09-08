Впервые за 11 лет лучший результат на ТБШ среди игроков из США показал именно мужчина

Выход в полуфинал US Open – 2022 американца Фрэнсиса Тиафо позволил установить интересный статистический факт.

Впервые с Уимблдона 2011 года лучший результат среди американских игроков в одиночном разряде на турнирах серии «Большого шлема» показал мужчина, сообщает журналист Ник Заккарди в своём «твиттере».

Этот факт удалось установить после того, как Фрэнсис Тиафо обыграл Андрея Рублёва и пробился в полуфинальную стадию домашнего мейджора. Последней оставшейся в турнирной сетке представительницей США была Джессика Пегула, которая не сумела преодолеть барьер 1/4 финала соревнований, уступив первой ракетке планеты Иге Свёнтек.

Отмечается, что перед стартом Открытого чемпионата США 2022 года, теннисистка из этой страны доходила по крайней мере до аналогичной стадии на ТБШ, что и американские игроки или даже проходила по сетке мейджоров дальше, чем представители сильного пола из Америки на 43 турнирах серии «Большого шлема» подряд.